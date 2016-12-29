19:19 29.12.2016 | Киев | Новости     Новости Украины
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Кличко анонсировал обустройство набережной возле Международного выставочного центра

В 2017 г. исторические здания Киева и мосты будут подсвечены, а также обустроят набережную около Международного выставочного центра и пройдет реконструкция зоопарка. 

Кличко анонсировал обустройство набережной возле Международного выставочного центра

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. Кличко отметил, что хочет в Киеве ввести традицию - вечером подсвечивать основные исторические здания города и основные мосты. Уже были выделены средства на проект и это придаст шарм нашему городу – подчеркнул мэр Киева. Также Кличко рассказал, что в зонах отдыха возле Днепра появится дополнительное освещение, а известные всем места отдыха изменятся до неузнаваемости. В частности, около станции "Левобережная" обустроят набережную.

Как сообщал УРА-Информ, Кличко также отдал распоряжение обустроить детские площадки.


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