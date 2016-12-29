Кличко анонсировал обустройство набережной возле Международного выставочного центра

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. Кличко отметил, что хочет в Киеве ввести традицию - вечером подсвечивать основные исторические здания города и основные мосты. Уже были выделены средства на проект и это придаст шарм нашему городу – подчеркнул мэр Киева. Также Кличко рассказал, что в зонах отдыха возле Днепра появится дополнительное освещение, а известные всем места отдыха изменятся до неузнаваемости. В частности, около станции "Левобережная" обустроят набережную.

Как сообщал УРА-Информ, Кличко также отдал распоряжение обустроить детские площадки.