В столице начали голосовать за проекты общественного бюджета

Об этом передали в пресс-службе Киевсовета. Так, ранее велась совместно с общественностью работа над механизмом, по которому бюджет стал бы открытым и справедливым. Затем Киевсовет принял соответствующее положение.

И теперь стартовало голосование за проекты - всего их 321 на сумму 300 млн грн. Каждый сможет выбрать и поддержать пять лучших инициатив. Проекты-победители назовут 30-31 января 2017 г. - рассказал замгородского головы Владимир Прокопов. Проголосовать можно с компьютера или с мобильного телефона.

Как сообщал УРА-Информ, 28 декабря Рада обнародовала Госбюджет-2017.