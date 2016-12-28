В столице горела многоэтажка

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС Киева. 27 декабря в 20:25 спасателям ГСЧС поступило сообщение про пожар в одной из квартир на 16-ом этаже жилого дома по просп. Оболонский, 1.

По прибытию спасателей было установлено, что возгорание возникло на кухне двухкомнатной квартиры. В процессе разведки на безопасное расстояние был выведен житель квартиры 1943 г. р. Уже в 20:42 спасатели полностью ликвидировали пожар.

По итогам возгорания оказались повреждены личные вещи, а также были закопчены стены и потолок кухни. Пострадавших нет.

Как сообщал УРА-Информ, в г. Одесса в ноябр пожар возник в торговом центре.