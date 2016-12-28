В КГГА рассказали о работе общественного транспорта в праздничные дни

В связи с проведением праздников на Софиевской площади и на Владимирском проезде в работу общественного транспорта и метрополитена внесут изменения. Об этом передает пресс-служба Киевской г государственной администрации (КГГА).

Так, работу метро с 31 декабря на первое января продлят на три часа. Более того, в новогоднюю ночь на три часа также будет продлена работа наземного транспорта. Работу фуникулера с 31 декабря 2016 на первое января 2017 г. организуют в круглосуточном режиме. Внесут также изменения в движение троллейбусов № 6, № 16 и № 18 - с 31 декабря 2016 с 20:00 до 2:00 первого января 2017 г., первого января 2017 г. с 14:00 до 20:00, а также седьмого января 2016 г. с 11:00 до 14:00.

Работу ночных маршрутов в ночь с 6 на 7 января 2017 г. при необходимости усилят.

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