Луценко поддерживает ликвидацию МАФов в Киеве

Однако все должно делаться исключительно законными способами. Об этом в среду, 28 декабря, на пресс-конференции в Киевской городской государственной администрации заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По словам генпрокурора, он имеет замечания к столичной полиции и коммунальным службам, которые не сработали надлежащим образом при работе с МАФами в районе станции метро "Политехнический институт", однако у прокуратуры есть список из двух десятков людей, которые создали сеть незаконных МАФов и сейчас идут проверки по этому поводу.

Всего расследуется три уголовных дела: два - по событиям возле станции метро "Политехнический институт" и одно – по Оболони. Статьи разные - от причинения телесных повреждений до противодействия сотрудникам правоохранительных органов, - пояснил Луценко, добавив, что полиция в данном случае "мягко говоря, не выполнила свои функции - обеспечение общественного порядка".

Тут налицо неправильный демонтаж и неправильные действия правоохранителей. Есть ли состав преступления - установит следствие. Я сегодня в КГГА для того, чтобы подобного больше не было, - подытожил генеральный прокурор.

В свою очередь городской голова Виталий Кличко в очередной раз заверил, что и дальше будет бороться с незаконными МАФами, поскольку торговля в Кеиве должна быть законной.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Виталий Кличко и Юрий Луценко сегодня провели совещание по ситуации с МАФами в городе.