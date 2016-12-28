15:39 28.12.2016 | Киев | Новости     Новости Украины
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Кличко и Луценко освободят Киев от незаконных МАФов

Мэр столицы Виталий Кличко и Генпрокурор страны Юрий Луценко провели совещание по ситуации с МАФами в городе.

Кличко и Луценко освободят Киев от незаконных МАФов

В итоге договорились о сотрудничестве власти столицы и прокуратуры в обеспечении уборки незаконних МАФов. Об этом рассказали в пресс-службе КГГА. Кличко подчеркнул, что на сайте КГГА размещена карта расположения законных киосков, которые вносят долевое участие и приносят в бюджет города доход.

И при этом подчеркнул, что год назад опубликованы списки незаконных киосков, что подлежат демонтажу, а их владельцы уже получили предписания. Проблема МАФов в горде очень острая. Например, 30-ть процентов площадок на Крещатике, где есть возможность  вести законную торговлю, в аренду не сданы.

Как сообщал УРА-Информ, в столице иномарка приземлилась на МАФ.


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