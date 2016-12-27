Столичный прокурор устроил масштабную аварию с погоней - ФОТО

Полиция предполагает, что мужчина за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщают в социальной сети очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на Воздухофлотском проспекте.

Водитель Hyundai Tucson на светофоре врезался в охранный Renault, и пытался скрыться с места аварии. После чего началась погоня.

В результате иномарка врезалась в троллейбус, съехала на тротуар и врезалась в опору рекламного щита. При этом сам водитель, который оказался сотрудником прокуратуры, отказался от драгера, а затем в Соломенском райотделе рассказывал о законах, - пояснили в полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера сообщалось, что в Киеве автомобиль насмерть сбил перебегавшего дорогу студента.