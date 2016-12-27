Стало известно, какая погода ожидает Киев на Новый год

При этом столбик термометра за окном покажет от 1 до 8 градусов мороза. С таким комментарием в материале УНН выступила руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.

"По Киеву без осадков. Ночью 3 - 8 градусов мороза, днем 1-5 градусов мороза, по данным на сегодняшний день", – отметила специалист.

Напомним, в этот день в столице ожидается прибытие около пяти миллионов посетителей в столице.

Как сообщал "УРА-Информ", во вторник, в Киеве ожидается выпадение мокрого снега, вероятен дождь. Водителей предупредили о гололедице на дорогах.