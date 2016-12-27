05:30 27.12.2016 | Киев | Новости     Новости Украины
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Граждане могут обжаловать паспортные проверки КГГА, - Верховный суд

Жители Киеве могут обжаловать решения Киевской городской государственной администрации о паспортных проверках, с помощью которых планируется выявлять незарегистрированных жильцов квартир.

Граждане могут обжаловать паспортные проверки КГГА, - Верховный суд

Такое мнение высказал в понедельник, 26 декабря, во время брифинга судья Верховного суда Украины Александр Прокопенко. Он напомнил, что это могут делать те люди, у которых будет проходить проверка паспортного режима, или контроль расхода воды и энергоносителей.

За соответствующими случаями должны быть отдельные судебные дела, - уверен он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным КГГА, весной в Киеве активизируются проверки незарегистрированных квартиросъемщиков.


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