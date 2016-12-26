15:37 26.12.2016 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице замечено снижение уровня заболеваемости гриппом

С 19 по 25 декабря было зафиксировано более 46 тыс. больных ОРВИ и гриппом.

В столице замечено снижение уровня заболеваемости гриппом

В столице  с 19 по 25 декабря было зарегистрировано более 46 тыс. больных ОРВИ и гриппом – то есть на 4,6% ниже – если сравнивать с предыдущей неделей. Об этом заявил замглавы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник - передает пресс-служба КГГА.

На данный момент в столице фиксируют снижение интенсивности эпидемического процесса. Растет заболеваемость среди взрослых, среди детей же - наоборот – наблюдают снижение уровня заболеваемости - на 7,8% - в сравнении с предыдущей неделей. В схеме заболеваемости за 51 неделю дети - 59,4%, преимущественно болеют в возрасте от пяти до 14 лет (14930 человек).

Как сообщал УРА-Информ, в школах Львова карантин было решено ввести до конца года.


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