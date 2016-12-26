19:30 26.12.2016 | Киев | Новости     Новости Украины
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В КГГА сообщили про изменение графика городской электрички

Со второго по девятое января 2017 г. будет изменен график курсирования городской электрички в Киеве. 

В КГГА сообщили про изменение графика городской электрички

Об этом рассказали в пресс-службе столичной госадминистрации (КГГА). Так, со второго по девятое января 2017 г. городские электропоезда Киева станут курсировать согласно графику выходного дня.

Как сообщал УРА-Информ, ранее КП " Киевпастранс" обнародовал схемы движения ночных маршрутов троллейбусов и автобусов. Ночные маршруты начнут работать в городе с 30-го декабря ночью – с 23 часов вечера до шести часов утра. Будут работать троллейбусы №91Н, а также 92Н и ночной автобус №37 – ранее сообщили в коммунальном предприятии "Киевпастранс".


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