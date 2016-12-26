Столичные власти в понедельник временно изменят работу пяти троллейбусных маршрутов

Так, в ночь на вторник местные власти временно закрывают маршруты № 30, 31, 37, 47, 50. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, это связано с ремонтом контактной сети на Керченской площади и проспекте Ватутина.

Таким образом, движение названных троллейбусных маршрутов будет закрыто с половины первого ночи и до половины пятого утра, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 24 декабря в связи с проведением в Киеве продовольственных ярмарок будет изменена работа автобусов №61, 98, а также 101 и троллейбусного маршрута №34.