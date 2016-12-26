Погибшая во время пожара в Киеве женщина работала на рынке

Об этом рассказали в понедельник, 27 декабря, в отделе коммуникации полиции Киева. В полиции, в частности, пояснили, что во время осмотра доступных участков места происшествия обнаружены обуглившиеся останки неустановленного лица. По предварительной информации, это сотрудница рынка.

Вместе с тем начальник Деснянского управления полиции столицы Александр Косовский рассказал, что по факт смерти человека открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия.

В то же время, Киевская городская государственная администрация заявляет о возможном поджоге. Как пояснил директор коммунального предприятия "Киевблагоустройство" Иван Клипа в социальной сети Facebook, владельцы секонд-хенда утверждают, что этом было не самовозгорание, а поджог. Он также отметил, что рынок не находился в списках незаконных малых архитектурных форм, запланированных под демонтаж, поскольку работал законно и платил в бюджет долевое участие. Накануне, 24 декабря, за день до возникновения пожара, неизвестные люди весь день противодействовали работе и функционированию рынка, - пояснил Клипа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, информация о пожаре на складах секонд-хенда в районе станции метрополитена "Лесная" на восточной окраине Киева, где расположен торговый комплекс " Дарынок", поступила спасателям около полудня в воскресенье, 25 декабря. По данным ГосЧС, площадь пожара составила около двух тысяч квадратный метров.