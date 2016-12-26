17:52 26.12.2016 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Бессарабской площади обустроили два наземных пешеходных перехода

На Бессарабской площади обустроили два наземных перехода.

На Бессарабской площади обустроили два наземных пешеходных перехода

Кроме того – также было установлено два новых светофора. Об этом сказано в сообщении Центра безопасности дорожного движения г. Киева в соцсети Facebook. На Бессарабской площади было организовано два наземных регулируемых перехода.

В рамках этого установили также два новых светофорных объекта - на столичной Бессарабской площади, которые с 24-го декабря 2016 г. функционируют в тестовом режиме – также сказано в сообщении. Отмечается также, что это – только часть мероприятий по повышению безопасности автодорожного движения столицы - на участке около Бессарабского рынка.

Как сообщал УРА-Информ, ранее переход на Майдане оборудовали маячками для незрячих.


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