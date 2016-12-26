16:54 26.12.2016 | Киев | Новости     Новости Украины
100156655:Rakova

Хозяева "секонда" на Лесной узнали о четырех очагах пожара


Согласно данным хозяев секонд-хенда на рынке у станции киевского метрополитена "Лесная", где вчера произошел пожар, было четыре очага возгорания.

Хозяева

Такие сведения озвучил руководитель КП «Киевблагоустройство» Иван Клипа на своей странице в Facebook.

"По информации владельцев секонд-хенда, пожар - это не самовозгорание, а поджог. В любом случае они установили четыре очага возгорания", – отметил Клипа.

Он также предупредил, что этого рынка не было в списках на демонтаж, поскольку он функционировал на законных основаниях, а также пополнял бюджет своим долевым участием.

"Ряд МАФов (секонд-хенд), расположенный между улицами Попудренко и Броварским проспектом, имеет действующие разрешительные документы, платит долевое в городской бюджет, на них не было выписано поручение на демонтаж и они не находятся в списках незаконных МАФов опубликованных на сайте департамента городского благоустройства", – заметил глава КП "Киевблагоустройство".

Как сообщал "УРА-Информ", вчера, в воскресенье загорелся рынок секонд-хенда. При ликвидации пожара обнаружили один труп. 


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