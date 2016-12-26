13:33 26.12.2016 | Киев | Новости     Новости Украины
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Долги за газ жителей Киевской области достигли почти 1 млрд гривен

Неплатежи за газ ставят под угрозу организацию стабильного газоснабжения в отопительный сезон. 

Долги за газ жителей Киевской области достигли почти 1 млрд гривен

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевоблгаза".

Как отмечается, неплатежи за газ ставят под угрозу организацию стабильного газоснабжения в отопительный сезон. В свою очередь, среди крупнейших должников преимущественно жители частного сектора пристоличных районов (Киево-Святошинского, Броварского, Васильковского и Вышгородского р-на).

"Если потребители не считают нужным платить за газ и не реагируют на предупреждения, мы вынуждены прибегнуть к радикальному и действенному способу ликвидации задолженности - отключению от газоснабжения", - заявил председатель правления "Киевоблгаза" Дмитрий Дронов.

Согласно его словам, оперативные бригады ежедневно проводят рейды по отключению должников.

"Для возобновления газоснабжения, кроме долга, нужно будет оплатить стоимость работ по отключению и возобновлению газоснабжения", - добавил Дронов.

Также отметим, что на сегодня в Киевской области около 500 потребителей имеют долг более 30 тысяч гривен.

Поэтому, долг дает законное право компании в судебном порядке наложить арест на счета и источники доходов должника и конфисковать имущество, отметили в компании.

Как сообщал "Ура-Информ", в  "Нафтогазе" объяснили причины, по которым "Газпрому" следует компенсировать Украине 12 миллиардов.


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