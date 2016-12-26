Директора сгоревшего в Киеве рынка вызвали на допрос - ВИДЕО

Следственный отдел открыл по факту смерти человека досудебное расследование. Дело открыто по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.

Об этом в воскресенье вечером, 25 декабря, в эфире одного из украинских телеканалов рассказал начальник Деснянского управления полиции Киева Александр Косовский. По его словам, следствие также намерено установить на каких основаниях рынок функционировал. Допрос назначен на понедельник на девять часов утра.

Директор рынка должен явится со всеми необходимыми документами на право предпринимательской деятельности, пояснил он, добавив, что указанная статья по делу предусматривает лишение свободы от трех до восьми лет. При этом Косовский отметим, что рынок не проверялся с 2014 года из-за моратория на проверки.

Напомним, в результате пожара возле станции метро "Лесная" погиб один человек.

Как сообщал УРА-Информ, горели склады "секонд-хенда" на территории торгового комплекса " Дарынок". Огонь охватил площадь около тысячи квадратных метров. Причина пожара пока не известна.