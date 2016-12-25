В Киеве горел рынок возле станцми метро лесная "Лесная" - ФОТО, ВИДЕО

В результате пожара погиб один человек. Как сообщает пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице Светлана Водолага, по предварительной информации пожар начался около полудня.

Спасители, которые приехали по вызову, установили, что горят склады "секонд-хенда" на территории торгового комплекса "Дарынок". Огонь охватил площадь около тысячи квадратных метров. Причина пожара пока не известна.

Местные власти из-за опасности распространения огня закрыты две станции метро. Также существует угроза распространения огня на метрополитен и автостоянку с транспортом. Вместе с тем на месте возгорания сотрудники ГосЧС обнаружили тело человека неизвестного пола. Его личность сейчас устанавливается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 19 декабря, в Киеве произошел крупный пожар. В Деснянском районе горело складское помещение на улице Пуховской. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар начался около 23 часов.