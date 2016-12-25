Пожар возле станции метро "Лесная" ликвидирован, - ГосЧС

Огонь охватил площадь в две тысячи квадратных метровая, однако спасатели уже к четырем часам вечера полностью его уничтожили. Как пояснили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям тушение пожара значительно осложнялось большим количеством легковоспламеняющихся вещей.

В то же время спикер "Киевского метрополитена" Наталия Макогон в Facebook, сообщила, что движение на станциях "Лесная" и "Черниговская" Святошинско-Броварской линии метрополитена в Киеве полностью восстановлено.

По ее словам, в результате пожара была повреждена изоляция силового оборудования метрополитена, линия которого на данном участке проходит на поверхности. Они не критичные, но их достаточно. Я думаю, что ближе к завтрашнему дню будет известен полный объем ущерба, - пояснила она, добавив, что перед открытием движения станции и перегоны прошли соответствующую проверку.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате пожара возле станции метро " Лесная" погиб один человек. На месте происшествия продолжают работать спасатели.