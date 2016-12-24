В метро столицы спустя полгода может появиться 3G

Так, в столичном метрополитене 3G может появиться уже спустя полгода. Об этом заявил на встрече с мобильными операторами премьер Украины Владимир Гройсман. Так, Гройсман призвал операторов ускорить внедрение в метро 3G услуг.

Он также отметил, что со своей стороны украинское правительство окажет необходимую поддержку операторам в вопросе. Операторам же еще нужно договориться про строительство единой сети. Премьер предложил операторам устроить встречу по этому вопросу уже в следующий четверг.

Как сообщал УРА-Информ, в 2015 г. на семи станциях метро столицы появился интернет.