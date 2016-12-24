20:43 24.12.2016 | Киев | Новости     Новости Украины
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Около посольства Сирии в Киеве прошла акция против военных преступлений

Столичные активисты 24 декабря устроили акцию протеста против военных пре ступлений, которые происходят в Сирии.

Около посольства Сирии в Киеве прошла акция против военных преступлений

Люди – участники сегодняшней акции протеста - держали в руках плакаты с надписями "Stop Assad", а также "Save Syria" и другие.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве в сентябре было довершено нападение на посольство России. Именно 18 сентября, корда происходили выборы в Госдуму, около посольства произошел конфликт и столкновения – между активистами и стражами порядка. Как известно, Рада просила ранее мировое сообщество не признавать итоги выборов в Госдуму в Крыму. На данное решение в результате откликнулось 269 народных избранников. 


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