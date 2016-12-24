Около посольства Сирии в Киеве прошла акция против военных преступлений

Люди – участники сегодняшней акции протеста - держали в руках плакаты с надписями "Stop Assad", а также "Save Syria" и другие.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве в сентябре было довершено нападение на посольство России. Именно 18 сентября, корда происходили выборы в Госдуму, около посольства произошел конфликт и столкновения – между активистами и стражами порядка. Как известно, Рада просила ранее мировое сообщество не признавать итоги выборов в Госдуму в Крыму. На данное решение в результате откликнулось 269 народных избранников.