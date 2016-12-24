На Новый год и Рождество киевская подземка изменит свою работу

В частности, киевский метрополитен будет работать на три часа дольше. Такие сведения опубликовала пресс-служба столичного метрополитена в Twitter.

"Приближаем праздничное настроение! Работаем для вас на 3 часа дольше и на Новый год (с 31 декабря на 1 января), и на Рождество (с 6 на 7 января)".

Как сообщал "УРА-Информ", на новогодние праздники Киев ожидает посещение около пяти миллионов граждан. 19 января на Софиевской площади установили традиционную новогоднюю ель. Она простоит до Старого Нового года, до 14 января.