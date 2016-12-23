02:00 23.12.2016 | Киев | Новости     Новости Украины
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В зоопарке столицы появился дом петушка

В зоопарке Киева прошло торжественное открытие домика петушка-символа нового 2017 года.

В зоопарке столицы появился дом петушка

Об этом сообщили на официальной странице зоопарка в соцсети Facebook. Так, в зоопарке прошло торжественное открытие домика для символа 2017 года - петушка и для его семьи – сказано в сообщении.

Как сообщается, поздравить символ года – петушка - и угостить его праздничным угощением прибыли дети из Международного благотворительного фонда. После знакомства с символом нового года дети благодарили год Обезьяны, посетив экскурсию на Приматнику.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в зоопарке Николаева злоумышленники отравили редких животных – снежного барса и пуму.


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