18:16 23.12.2016 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице некоторые троллейбусы из-за ярмарок поменяют маршрут

24 декабря в связи с проведением в Киеве продовольственных ярмарок будет изменена работа автобусов №61, 98, а также 101 и троллейбусного маршрута №34. 

В столице некоторые троллейбусы из-за ярмарок поменяют маршрут

Об этом передали в пресс-службе КГГА. Таким образом, 24-го декабря 2016 г. в связи с продовольственными ярмарками будет изменена работа автобусов №61, 98 и 101 и маршрута троллейбуса №34.

В частности, маршрут №61 станет курсировать следующим образом: на ул. Сабурова - от ул. Оноре де Бальзака до пр. Маяковского, движение организуют от ул. Милославской до ул. Градинской по актуальной трассе, затем: ул. Оноре де Бальзака - ул. Марины Цветаевой - пр. Маяковского - ул. Сабурова, далее по действующей трассе.

Как сообщал УРА-Информ, в столице появится два новых автобусных маршрута.


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