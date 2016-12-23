В столице двух мужчин арестовали за сбыт амфетамина

Об этом передали в пресс-службе прокуратуры Киева. Правоохранители провели задержание наркодельцов "на горячем" – в процессе реализации наркотических веществ - амфетамина.

В ходе обыска в доме одного злоумышленника изъяли 55 граммов амфетамина, а а также оборудование для изготовления наркотиков и пистолет. У другого же наркодилера обнаружили 58 гр амфетамина.

Мужчинам уже сообщили о подозрении - по ч.3 ст.307 (приобретение, хранение, а также еревозка наркотиков и психотропных веществ) УК Украины, а также избрали меры пресечения.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре за сбыт наркотиков был задержан полицейский.