12:42 23.12.2016 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве установят скульптуру в честь поэта Малышко

В Днепровском районе Киева установят садово-парковую скульптуру в честь выдающегося украинского поэта Андрея Малышко.

 

В Киеве установят скульптуру в честь поэта Малышко

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

"Для увековечения памяти выдающегося украинского поэта Андрея Самойловича Малышко в парке вдоль ул. Андрея Малышко в Днепровском районе установят садово-парковую скульптуру в его честь", - говорится в сообщении.

Как отмечается, соответствующее распоряжение КГГА подписал Киевский городской председатель Виталий Кличко.

Также добавим, в рамках работ также будет осуществлен ряд мероприятий для благоустройства территории, что будет способствовать созданию комфортного пространства для отдыха киевлян и гостей столицы.

На выполнение работ привлечены внебюджетные средства, памятник и фундамент изготовлен полностью за счет средств меценатов.

Как сообщал "Ура Информ", недавно возле Киевской городской государственной администрации установили скульптуру Ангела Гостеприимства

 


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