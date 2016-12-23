01:00 23.12.2016 | Киев | Новости     Новости Украины
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На установку малообеспеченным киевлянам счетчиков выделено 10 миллионов гривен

22 декабря Киевский горсовет одобрил решение об установлении счетчиков холодного и горячего водоснабжения.

На установку малообеспеченным киевлянам счетчиков выделено 10 миллионов гривен

Установка предусматривает выделение десяти млн грн. Счетчики установят для льготных категорий киевлян – рассказали в пресс-службе КГГА.

Эта программа направлена на социальную защиту людей, в период стремительного роста цен на ЖКУ - особенно. Из местного бюджета средства направят на установку приборов учета в квартиры людей, которым самим это сделать трудно. Принцип этого прост - человек обращается в Центр коммунального сервиса, которые есть в каждом микрорайоне.

Людям понадобится показать следующие документы: копию паспорта, копию справки номера учетной карточки плательщика налогов, копию пенсионного удостоверения и другие документы.

Как сообщал УРА-Информ, власти столицы не будут пересчитывать платежки в домах без счетчиков.


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