Кличко лишил работы руководителя "Киевтранспарксервис"

Мэр Киева, Виталий Кличко уволил с должности руководителя коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" Артема Шамрая.
Также чиновник передал акт по итогам проверки деятельности директора в прокуратуру. Такие сведения передает пресс-служба Киевского городского головы.
"На вас возлагали надежды, что вы сделаете парковочную сферу такой, что эффективно работает. А "Киевтранспарксервис" - предприятие, которое вы возглавляли, - ничего не сделало. Мы видим, сколько миллионов гривен находится в тени. Сколько город недополучает средств... Я вас увольняю с этой должности в связи с утратой доверия", – подчеркнул Кличко.
При этом мэр отметил, что ожидает реакцию столичного прокурора на переданные материалы о нарушениях на данном предприятии.
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