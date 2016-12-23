Кличко лишил работы руководителя "Киевтранспарксервис"

Также чиновник передал акт по итогам проверки деятельности директора в прокуратуру. Такие сведения передает пресс-служба Киевского городского головы.

"На вас возлагали надежды, что вы сделаете парковочную сферу такой, что эффективно работает. А "Киевтранспарксервис" - предприятие, которое вы возглавляли, - ничего не сделало. Мы видим, сколько миллионов гривен находится в тени. Сколько город недополучает средств... Я вас увольняю с этой должности в связи с утратой доверия", – подчеркнул Кличко.

При этом мэр отметил, что ожидает реакцию столичного прокурора на переданные материалы о нарушениях на данном предприятии.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно Владимир Гройсман разгневался на водителя в Тернополе за несоблюдение правил дорожного движения.