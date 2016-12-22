14:32 22.12.2016 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице при сносе МАФов пострадали пять человек

В столичную полицию поступил ряд сообщений о событиях на ул. Политехнической.

В столице при сносе МАФов пострадали пять человек

Так, в столице при демонтаже МАФов, расположенных на ул. Политехнической, пострадали пять человек. Двое из них – правоохранители. Об этом передает пресс-служба столичного полицейского управления. В целом в ведомство поступило примерно десять сообщений по поводу этих событий, все они были зарегистрированы.

В полиции отметили, что на ул. Политехнической было около 150-ти правоохранителей. Когда на место приехала спецтехника, владельцы МАФов ее заблокировали, возник конфликт бизнесменов и коммунальщиков. Вскоре на место прибыл депутат Украины с группой лиц. Чтобы не допустить противостояния и драки, правоохранители вынуждены были вмешаться. В результате демонтажные работы не провели и спустя какое-то время участники разошлись.

Как сообщал УРА-Информ, мэр города Виталий Кличко обещал снести в городе еще около 6,5 тысячи МАФов.


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