Столичная власть пообещала вернуть украденные счетчики тепла в домах

За принятие документа "О принятии мер по сохранению оборудования узлов учета тепловой энергии машинных помещений лифтов в жилых домах города Киева" проголосовали 62 депутата при минимально необходимом 61. Таким образом, согласно принятому документу, в домах, где были похищены узлы учета тепловой энергии, город совместно с компанией "Киевэнерго" обязуется установить новые приборы в течение одного года со дня вступления в силу этого решения.

Вместе с тем депутат Киеврады Денис Москаль напомнил, что на сегодняшний день было похищено 423 прибора учета тепловой энергии. Больше всего таких случаев зафиксировано в Святошинском районе.

Тут злоумышленники украли 155 счетчиков. В результате начисления за услуги по централизованному отоплению осуществляются по нормативам, а не исходя из показателей фактически использованной тепловой энергии. Поэтому людям поступают заоблачные платежки, - пояснил политик.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, председатель городской государственной администрации Виталий Кличко заявляет об оборудовании счетчиками учета тепловой энергии 95% жилых домов.