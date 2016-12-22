Скульптура Ангела Гостеприимства появилась в Киеве

Возле Киевской городской государственной администрации установили скульптуру Ангела Гостеприимства. После праздников Ангела перевезут в аэропорт "Борисполь", где он будет встречать украинцев и гостей из разных стран мира.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Отмечается, что это уже шестой установленный Ангел в рамках проекта "Ангелы наций, с верой в Украину!".
"Ангел Просвещения от посольства Болгарии уже стоит на Михайловской площади, Ангел Судьбы от посольства Латвии установлен на Почтовой площади, Ангел Братства от Литвы украшает Андреевский спуск, посланник Молдовы - Ангел Веры - на Контрактовой площади, Ангел инноваций от Израиля отправится на территорию ВДНХ", - говорится в сообщении.
Кроме того, планируется установить более 20 скульптур ангелов высотой 1,3 м в основных туристических местах Киева.
Также отметим, что у каждого ангела киевляне и гости столицы смогут увидеть табличку с посланием к Украине от дружественной страны.
"Установленные ангелы создадут туристический маршрут "Путь Ангелов" и будут рассказывать городскую легенду, почему ангел появился именно на этом месте, что находится рядом и что скульптура символизирует. На каждой табличке будет код, отсканировав который, можно будет узнать об истории и достопримечательностях вокруг того места, где он установлен", - гласит сообщение.
На табличке Ангела Гостеприимства также послание: "Мы, украинцы, искренние и открытые миру. Рады приветствовать вас в Украине! Пусть этот ангел станет вашим проводником до лучших мест нашей гостеприимной столицы! ".
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