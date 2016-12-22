18:37 22.12.2016 | Киев | Новости     Новости Украины
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На программу "Здоровье киевлян" будет выделено 2,9 миллиарда гривен

В 2017 г. на Городскую комплексную программу "Здоровье киевлян" было заложено 2,9 млрд грн.

На программу

Об этом передали в пресс-службе Киевсовета. В целом же на реализацию программы на следующие три года нужно 9 млрд 407,3 млн грн. В 2017 г. было заложено 2,9 млрд грн.

В частности, с целью лечения эндокринных болезней, а также болезней крови, нервной системы, пороков развития, хромосомных аномалий, лечения болезней костно-мышечной системы в 2017 г. направят примерно 2,5 млрд грн. Также примерно два млрд грн заложат на медобеспечение онкологических больных.

Кроме прочего – также были предусмотрены средства для закупки изделий медицинского назначения, лекарств, дезинфектантов, которые нужны для проведения гемодиализа.

Как сообщал УРА-Информ, столичный онкоцентр вскоре получит 130 млн грн.


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