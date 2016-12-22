Киевлянина приговорили к 7,5 годам заключения за нападения на курьеров пиццерий

Об этом сообщил пресс-служба полиции Киева.

"В полицию Соломенского района поступило сообщение об ограблении курьера одной из пиццерий", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавший поднялся на пятый этаж дома, где на него напали двое мужчин и отобрали заказ, телефон и деньги.

Кроме того, следователи квалифицировали действия злоумышленников как грабеж или разбойное нападение (угрожали ножом) - ст.186 и ст.187 Уголовного кодекса Украины.

В результате полицейские задержали одного из нападавших.

"Им оказался местный житель, который в прошлом три года провел в тюрьме за совершение кражи (свободился в 2013 году)", - гласит сообщение.

В свою очередь, в содеянном мужчина сознался. Материалы по его сообщникам выделены в отдельные уголовные производства. Сумма нанесенного пострадавшим ущерба составляет более 25 тыс. гривен.

В настоящее время Соломенский районный суд признал киевлянина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 с.186 (грабеж) и ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Мужчине назначили наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал Ура Информ, ранее в столице правоохранители задержали злоумышленников, подозреваемых в угонах авто на территории Подольского, а также Шевченковского, Оболонского и Деснянского районов.