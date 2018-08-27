Людмила Циганок и Александр Семенец. Экология современного украинского производства

Он раскрывает лучшие достижения украинского бизнеса, направленные на решение острейших экологических проблем. Сегодня мы представляем участника проекта в номинации "ЕКОtransformation-2018: Agroindustrial Complex" — ЗАО "Орель-Лидер" группы "Мироновский хлебопродукт". Гости студи — Людмила Цыганок — координатор проекта "ЕКОтрансформация-2018" и шеф-редактор журнала "Экология предприятия" и Александр Семенец — главный эколог "Мироновского хлебопродукта" и участник проекта.