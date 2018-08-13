12:10 13.08.2018 | Экономика | Новости
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Как ливни в Европе повлияют на цену зерна? - ВИДЕО

В 2018 году в мире соберут на 16 миллионов тонн зерна меньше чем в прошлом году — а именно 720 миллионов. Таков последний прогноз Международного совета по зерну. 

Как ливни в Европе повлияют на цену зерна? - ВИДЕО

Это будет самый низкий урожай с 2013-2014 годов. В Украине же в начале лета предрекали проблемы с урожаем из-за засухи. Сейчас всех беспокоят ливни, которые повлияли на качество зерна.

Гость студии — Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинской аграрной совета — расскажет, присоединится и наше государство к мировому непроходимого тренда и подорожает ли хлеб.


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