Почему украинцы проводят отпуска в аэропортах? - ВИДЕО

С апреля начались систематические задержки чартерных рейсов для украинских туристов. В некоторых случаях по вине туроператоров, в других — из-за поломок самолетов. Или же — в результате конфликтов между туроператорами и авиакомпаниями.

Гость студии — Аркадий Маслов — коммерческий директор туристической фирмы — расскажет, что происходит на отечественном туристическом рынке и как обезопасить себя от отпуска в зале ожидания.