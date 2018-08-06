11:32 06.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Почему украинцы проводят отпуска в аэропортах? - ВИДЕО

Аэропорты вместо пляжа — так, к сожалению, можно описать летний отдых многих украинцев этим летом. 

Почему украинцы проводят отпуска в аэропортах? - ВИДЕО

С апреля начались систематические задержки чартерных рейсов для украинских туристов. В некоторых случаях по вине туроператоров, в других — из-за поломок самолетов. Или же — в результате конфликтов между туроператорами и авиакомпаниями.

Гость студии — Аркадий Маслов — коммерческий директор туристической фирмы — расскажет, что происходит на отечественном туристическом рынке и как обезопасить себя от отпуска в зале ожидания.


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