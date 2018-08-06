Что происходит с ценами на лекарства в Украине? - ВИДЕО

Авторы документа хотят изменить ситуацию, когда фармацевтические компании повторно патентуют препараты — изменив лишь способ их применения или форму продажи.

Из-за чего на рынок не выходят так называемые генерики — то есть дешевые аналоги оригинального препарата. В народе ситуацию назвали "вечнозеленым патентом".

Производители подчеркивают — документ угрожает инвестициям в разработку инновационных лекарственных средств. Авторы закона уверены — такие изменения уменьшат расходы из госбюджета на закупку лекарств, поможет спасти не одну жизнь. Сейчас законопроект прошел первое чтение. А в сентябре его рассмотрит Комитет по вопросам науки и образования.

Гость студии — Владимир Руденко — директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины и доктором фармацевтических наук — расскажет более подробно об отечественном рынке медицинских препаратов.