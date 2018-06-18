15:13 18.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Может ли разорваться программа сотрудничества с МВФ? - ВИДЕО

Пересмотреть тарифы на газ и сбалансировать государственный бюджет. Вот что нужно, чтобы Киев посетила очередная миссия Международного валютного фонда. Об этом сообщили в Нацбанке. 

Может ли разорваться программа сотрудничества с МВФ? - ВИДЕО

Напомним, что на прошлой неделе Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционный суд — что было одним из требований МВФ для предоставления следующего транша кредитной помощи. Между тем, в НБУ и в Министерстве финансов заявили — Украина может получить транш до осени этого года. Гость студии — Анатолий Кинах — президент Украинского союза промышленников и предпринимателей.


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