Может ли разорваться программа сотрудничества с МВФ? - ВИДЕО

Напомним, что на прошлой неделе Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционный суд — что было одним из требований МВФ для предоставления следующего транша кредитной помощи. Между тем, в НБУ и в Министерстве финансов заявили — Украина может получить транш до осени этого года. Гость студии — Анатолий Кинах — президент Украинского союза промышленников и предпринимателей.