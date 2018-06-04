ОгоЯкіЛюди: церемония награждения "Фаворит успеха-2017" - ВИДЕО

Не можем не отметить тот факт, что "Первый Деловой" в очередной раз признан абсолютным фаворитом в отрасли деловых новостей.

Как же выбрать лучшего из лучших, как бороться с нечестностью в голосовании, какими качествами должен владеть обладатель премии "Фаворит успеха" — об этом и другом в репортаже от ОгоЯкіЛюди.