15:15 04.06.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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ОгоЯкіЛюди: церемония награждения "Фаворит успеха-2017" - ВИДЕО

В Киеве прошла 15 церемония награждения премии "Фаворит успеха-2017".Ежегодно награда вручается более 100 торговым маркам товаров и услуг, киевским заведениям, СМИ, а также звёздам шоу-бизнеса.

ОгоЯкіЛюди: церемония награждения

Не можем не отметить тот факт, что "Первый Деловой" в очередной раз признан абсолютным фаворитом в отрасли деловых новостей.

Как же выбрать лучшего из лучших, как бороться с нечестностью в голосовании, какими качествами должен владеть обладатель премии "Фаворит успеха" — об этом и другом в репортаже от ОгоЯкіЛюди.

 


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