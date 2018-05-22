В Украине выросли банковские вклады в гривне и иностранной валюте на 1,5 процента - ВИДЕО

Кроме того, в прошлом месяце банки сократили перед НБУ задолженность по кредитам рефинансирования почти на 5 процентов. Между незначительными колебаниями укрепляется и гривна. Гость студии — Василий Фурман — член совета Национального Банка Украины — расскажет о последних тенденциях на банковском и валютном рынках.