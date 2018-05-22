Цена нефти вырастет до 100 долларов за баррель - ВИДЕО

Цены на нефть могут вырасти до 100 долларов за баррель в 2019 году — такое заявление сделали эксперты "Bank of America", объяснив свой прогноз ситуацией вокруг Ирана.
К слову, стоимость бочки марки Brent уже достигла максимума за последние 3 с половиной года — а именно почти 80 долларов. Гость студии — Сергей Дяченко — председатель Бюро комплексного анализа и прогноза — расскажет чего ожидать дальше и по какой цене будет продаваться бензин.
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