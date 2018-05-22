Как украинцам живется без популярных российских сайтов - ВИДЕО

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Закарпатье лидирует по доступу сельского населения к интернету На сегодняшний день Закарпатская область занимает первое место по доступу сельского населения к сети интернет.

Украинская аудитория Facebook увеличилась на треть Если в предыдущие годы украинская аудитория Facebook росла на стабильные 35-40% в год, то за последний месяц ей удалось вырасти на треть.