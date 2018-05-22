11:15 22.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Как украинцам живется без популярных российских сайтов - ВИДЕО

Год назад вступил в силу указ президента Украины о блокировании российских сайтов и ограничения работы некоторых производителей программного обеспечения.

Как украинцам живется без популярных российских сайтов - ВИДЕО

Под запрет попали — известные соцсети и софт-продукты. Решение объяснили повышением безопасности в украинском кибер-пространстве. Гость студии — Геннадий Резниченко — аналитик по информационной безопасности — расскажет как украинцам живется без популярных российских сайтов.


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