Как украинцам живется без популярных российских сайтов - ВИДЕО

Год назад вступил в силу указ президента Украины о блокировании российских сайтов и ограничения работы некоторых производителей программного обеспечения.
Под запрет попали — известные соцсети и софт-продукты. Решение объяснили повышением безопасности в украинском кибер-пространстве. Гость студии — Геннадий Резниченко — аналитик по информационной безопасности — расскажет как украинцам живется без популярных российских сайтов.
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