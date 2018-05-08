ОгоЯкіЛюди: церемония награждения "Бренд года-2018" и юбилейный концерт Гарика Кричевского - ВИДЕО

На юбилейном концерте Гарика Кричевского вы узнаете, сложно ли создавать мероприятие такого масштаба, отличается ли Гарик Кричевский от того, какой он на сцене и в жизни. Об этом и многом другом в ОгоЯкіЛюди: церемония награждения "Бренд года-2018" и юбилейный концерт Гарика Кричевского