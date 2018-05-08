11:12 08.05.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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ОгоЯкіЛюди: церемония награждения "Бренд года-2018" и юбилейный концерт Гарика Кричевского - ВИДЕО

Какие они самые лучшие бренды Украины, кто стал номинантом и победителем, в каких сферах выбирают номинантов, как создавалась премия, об этом и другом в репортаже от ОгоЯкіЛюди.

ОгоЯкіЛюди: церемония награждения

На юбилейном концерте Гарика Кричевского вы узнаете, сложно ли создавать мероприятие такого масштаба, отличается ли Гарик Кричевский от того, какой он на сцене и в жизни. Об этом и многом другом в ОгоЯкіЛюди: церемония награждения "Бренд года-2018" и юбилейный концерт Гарика Кричевского


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