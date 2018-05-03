ОгоЯкіЛюди: Mrs. Ukraine International и званый ужин от ресторана "Веранда на Днепре" - ВИДЕО

В ресторане "Веранда на Днепре" прошел званый ужин, где на кухне колдует над блюдами один из лучших поваров Украины. Здесь мы узнавали, как понять, что кулинария твое привание, как все организовать, чтобы все гости были довольны приемом и чем отличается ресторан "Веранда на Днепре" от других столичных ресторанов.