15:44 03.05.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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ОгоЯкіЛюди: Mrs. Ukraine International и званый ужин от ресторана "Веранда на Днепре" - ВИДЕО

Как компонировать нежность и красоту с бизнесом, как бизнес влияет на внутреннее Я женщины, как справиться с волнением перед выходом на сцену — об этом и другом мы узнавали на конкурсе Mrs. Ukraine International — 2018.

ОгоЯкіЛюди: Mrs. Ukraine International и званый ужин от ресторана

В ресторане "Веранда на Днепре" прошел званый ужин, где на кухне колдует над блюдами один из лучших поваров Украины. Здесь мы узнавали, как понять, что кулинария твое привание, как все организовать, чтобы все гости были довольны приемом и чем отличается ресторан "Веранда на Днепре" от других столичных ресторанов.


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