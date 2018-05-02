15:31 02.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинский туризм: майские праздники и планы на лето - ВИДЕО

Гость студии — Виктор Зинченко, вице-президент Всеукраинской ассоциации туроператоров — расскажет какие направления выбрали украинцы для отдыха, куда поедут летом, а также поведет о том, какова ситуация на ннешнем рынке туризма.

Украинский туризм: майские праздники и планы на лето - ВИДЕО


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