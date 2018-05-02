Украинский туризм: майские праздники и планы на лето - ВИДЕО
Гость студии — Виктор Зинченко, вице-президент Всеукраинской ассоциации туроператоров — расскажет какие направления выбрали украинцы для отдыха, куда поедут летом, а также поведет о том, какова ситуация на ннешнем рынке туризма.
В воскресенье, восьмого апреля, во всех храмах столицы пройдут праздничные богослужения в честь Пасхи, запланировано немало мероприятий. Об этом на пресс-брифинге рассказала директор Департамента культуры КГГА Диана Попова.