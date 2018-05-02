Украинский туризм: майские праздники и планы на лето - ВИДЕО

НБУ почти год находится без фактического председателя - ВИДЕО Национальный банк Украины уже 10 месяцев находится без фактического председателя. Валерия Гонтарева до сих пор не устранена с должности официально.

Как провести пасхальные выходные в Киеве? В воскресенье, восьмого апреля, во всех храмах столицы пройдут праздничные богослужения в честь Пасхи, запланировано немало мероприятий. Об этом на пресс-брифинге рассказала директор Департамента культуры КГГА Диана Попова.