Импорт минеральных удобрений - ВИДЕО

Стоимость удобрений на внутреннем рынке Украины вдвое превышает мировые рыночные цены. Повлияют ли такие методы на количество закупки удобрений аграриями, и кому выгодно ограничение ввоза российских удобрений. Попробуем разобраться с гостем студии, Дмитрием Гордийчуком, аграрным экспертом. Но сначала небольшой сюжет, из которого узнаем какие страны могут заменить импорт минеральных удобрений из России. Также обсудим грядущий сезон использования средств защиты растений. Ежегодно Украина нуждается в 80 тыс. тонн. СЗР, при этом 25% из них это поддельные препараты. Как не попасть на фальсификат, советы от специалистов также в нашем сюжете. И традиционно в конце выпуска последние новости из мира агробизнеса!