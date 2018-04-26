13:10 26.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100192416:labazovych

Импорт минеральных удобрений - ВИДЕО

В конце марта Украина повысила пошлины на импорт минеральных удобрений из России до 43%. В частности, на аммиачную селитру, карбамид и карбамидо-аммиачную смесь. А это — основные виды минеральных удобрений используемых отечественным сельским хозяйством

Импорт минеральных удобрений - ВИДЕО

Стоимость удобрений на внутреннем рынке Украины вдвое превышает мировые рыночные цены. Повлияют ли такие методы на количество закупки удобрений аграриями, и кому выгодно ограничение ввоза российских удобрений. Попробуем разобраться с гостем студии, Дмитрием Гордийчуком, аграрным экспертом. Но сначала небольшой сюжет, из которого узнаем какие страны могут заменить импорт минеральных удобрений из России. Также обсудим грядущий сезон использования средств защиты растений. Ежегодно Украина нуждается в 80 тыс. тонн. СЗР, при этом 25% из них это поддельные препараты. Как не попасть на фальсификат, советы от специалистов также в нашем сюжете. И традиционно в конце выпуска последние новости из мира агробизнеса!


Поделиться
Читайте также:
 
В Анталии откроют украинское консульство – ФОТО В Украине биометрический контроль на границе прошли уже 140 тыс. россиян Объекты Чернобыльской зоны внесут в список ЮНЕСКО Объекты Чернобыльской зоны внесут в список ЮНЕСКО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив