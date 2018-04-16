10:52 16.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Экономические войны в мире: реальные причины и кто пострадает - ВИДЕО

Сейчас в мире разворачивается экономическая война сразу на нескольких фронтах. В конце марта заработало пошлина, которую США внедрили на сталь и алюминий. Главным образом, налог ударил по китайскому экспорту. 

Экономические войны в мире: реальные причины и кто пострадает - ВИДЕО

Пекин ответил повышением пошлины на ряд американской продукции. После этого стороны еще несколько раз обменялись повышением экспортных тарифов. Тяжко сейчас и России. После внедрения Соединенными Штатами санкций против российских олигархов, обвалилась фондовая биржа Федерации и стремительно начал падать рубль. Гость студии — Руслан Осипенко, экономист-международник — расскажет более подробно об экономических войны в мире и их последствия.


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