Экономические войны в мире: реальные причины и кто пострадает - ВИДЕО
Сейчас в мире разворачивается экономическая война сразу на нескольких фронтах. В конце марта заработало пошлина, которую США внедрили на сталь и алюминий. Главным образом, налог ударил по китайскому экспорту.
Пекин ответил повышением пошлины на ряд американской продукции. После этого стороны еще несколько раз обменялись повышением экспортных тарифов. Тяжко сейчас и России. После внедрения Соединенными Штатами санкций против российских олигархов, обвалилась фондовая биржа Федерации и стремительно начал падать рубль. Гость студии — Руслан Осипенко, экономист-международник — расскажет более подробно об экономических войны в мире и их последствия.
Среди всех военных действий, сопровождающих сирийский конфликт, спор, противопоставляющий Россию и США, судя по всему, получит развитие. Могут ли военные удары против режима Башара Асада трансформировать новую холодную войну между Москвой и Вашингтоном в горячий конфликт? - анализирует обозреватель Le Figaro Изабель Лассер.