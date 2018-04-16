Экономические войны в мире: реальные причины и кто пострадает - ВИДЕО

Пекин ответил повышением пошлины на ряд американской продукции. После этого стороны еще несколько раз обменялись повышением экспортных тарифов. Тяжко сейчас и России. После внедрения Соединенными Штатами санкций против российских олигархов, обвалилась фондовая биржа Федерации и стремительно начал падать рубль. Гость студии — Руслан Осипенко, экономист-международник — расскажет более подробно об экономических войны в мире и их последствия.