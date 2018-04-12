03:00 12.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине есть необходимые условия для успешной рыбохозяйственной деятельности - ВИДЕО

Отрасль рыбоводства имела стагнацию в течение последних лет, но эксперты считают ее перспективной. Ведь в Украине есть необходимые условия для успешной рыбохозяйственной деятельности! 

В Украине есть необходимые условия для успешной рыбохозяйственной деятельности - ВИДЕО

О рентабельности и нюансах основания рыбного бизнеса, о государственной поддержке, говорим сегодня с гостем студии Любомиром Гайдамакой, специалистом в области рыбоводства. Но сначала смотрим тематический сюжет, из которого узнаем, почему рыба, которую мы потребляем, в основном импортирована. Какая рыба самая любимая среди украинцев. И почему основать рыбный бизнес удается только тем, кто не просто хочет – "горит" этой идеей! и традиционно в конце программы последние новости из мира Агробизнеса!


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