В Украине есть необходимые условия для успешной рыбохозяйственной деятельности - ВИДЕО

О рентабельности и нюансах основания рыбного бизнеса, о государственной поддержке, говорим сегодня с гостем студии Любомиром Гайдамакой, специалистом в области рыбоводства. Но сначала смотрим тематический сюжет, из которого узнаем, почему рыба, которую мы потребляем, в основном импортирована. Какая рыба самая любимая среди украинцев. И почему основать рыбный бизнес удается только тем, кто не просто хочет – "горит" этой идеей! и традиционно в конце программы последние новости из мира Агробизнеса!