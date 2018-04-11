ОгоЯкіЛюди: Ukrainian Fashion Kids та концерт группы "Фристайл"

Как давно существует конкурс, каким изменениям он подвергся с момента своего старта, по каким критериям выбирают победителя, а также о целях создания такого конкурса для детей и многом другом узнавала наша ведущая. В Киеве прошел концерт легендарной группы "Фристайл". Какова творческая жизнь артиста, есть ли в группе распределение кто главный, а кто на втором плане, и какая самая любимая песня группы "Фристайл" у звезд украинского шоу-бизнеса.