09:20 11.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ОгоЯкіЛюди: Ukrainian Fashion Kids та концерт группы "Фристайл"

В Киеве прошел III всеукраинский фестиваль моды и дизайна, куда съехались детки из разных стран, чтобы показать свои таланты.

ОгоЯкіЛюди: Ukrainian Fashion Kids та концерт группы

Как давно существует конкурс, каким изменениям он подвергся с момента своего старта, по каким критериям выбирают победителя, а также о целях создания такого конкурса для детей и многом другом узнавала наша ведущая. В Киеве прошел концерт легендарной группы "Фристайл". Какова творческая жизнь артиста, есть ли в группе распределение кто главный, а кто на втором плане, и какая самая любимая песня группы "Фристайл" у звезд украинского шоу-бизнеса.


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