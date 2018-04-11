09:58 11.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Что мешает украинской экономике стремительно расти?

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило прогноз роста экономики Украины на этот год на уровне — 3,2%. 

Что мешает украинской экономике стремительно расти?

На будущий — организация ожидает ускорение — до 3,7%. Примерно такие же тенденции прогнозируют в Администрации президента и в Нацбанке. По итогам 2017 года, ВВП Украины Fitch оценил в 2%. Между тем, для Украины с этого года стартовал сложный период выплат по старым долгам. А переговоры об очередном транше с главным кредитором Украины — МВФ — в тупике.

Гость студии — Владимир Данько — профессор Международного института менеджмента.


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